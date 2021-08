Crece el debate por la instalación de materas en el puente peatonal de Comfenalco en Cali

La Alcaldía de Cali instaló varias materas en el puente ubicado en la calle quinta con carrera sexta, a la altura de Comfenalco con el fin de iniciar un proceso para ser deshabilitado en ese importante corredor vial y peatonal del centro de la ciudad.

El director de planeación distrital, Roy Alejandro Barreras, aseguró que el desuso de esta construcción llevará a su desmonte a futuro.

“Este puente se encuentra en mal estado, con problemas estructurales y sin acceso para las personas en condición de discapacidad. Por esa razón será eventualmente desmontado y se convertirá en un espacio de paisajismo urbano para embellecer la fachada de la calle quinta”, dijo el funcionario Barreras.

También dijo el director de Planeación distrital que a partir de la fecha, se continuarán añadiendo más elementos de jardinería mientras se logra su cierre total.

“Con este cierre, se va a reducir la presencia de habitantes de calle y ladrones que frecuentaban esta zona en diferentes horas del día. Es momento de que Cali continúe su proceso de darle más espacio al peatón en la vía”.

Sin embargo, algunos sectores de opinión no están de acuerdo con la medida de prolongar por más tiempo la destrucción del puente. La concejala de Cali, Alexandra Hernández, dijo que tener los dos cruces peatonales y el puente, al mismo tiempo, no asegura nada en materia de seguridad:

“Una estructura que se deje al abandono continuará aumentando la inseguridad en la zona ya que al no haber circulación de usuarios sobre la misma, puede servir de guaridas para los delincuentes que tienen azotada a la comunidad de San Antonio y La Merced. Por eso el puente tiene que ser demolido ya mismo y no invertir recursos en adornos como plantas y materas”, aseveró Hernández.

El proceso de demolición de los puentes peatonales en esa zona inició con el desmonte de la estructura ubicada en la carrera 25 con calle 5 y continuó con los pasos a desnivel del CAM y Bellas Artes sobre avenida 2N.