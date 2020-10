Crímenes en Nuquí no se investigan al no haber Policía Judicial: alcalde tras muerte de empresaria

Luego de la muerte de Juana María Perea en la cabecera municipal de Nuquí con impactos de bala, el alcalde de Nuquí, Jeffer Gamboa, habló en Mañanas BLU de lo que se sabe hasta el momento del asesinato de la empresaria hotelera.

No sabia que estaba siendo extorsionada, yo tenia permanentemente contacto con ella y nunca me manifestó preocupación por amenazas o extorsión.

Aunque advirtió que en algún momento le manifestó preocupación por una oleada de grafitis y panfletos en todo el país del Clan del Golfo.

“Están haciendo presencia en todo el municipio, en el municipio no hay Unidad de Fiscalía y no hay presencia permanente de Policía Judicial, aquí los crímenes no se investigan porque no hay quién”, señaló.

A través de un comunicado, la Policía de Chocó confirmó que en playas de Nuquí fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer de 50 años, quien tenía un disparo en la cabeza.

La mujer colombo - española llevaba tres años en el corregimiento Playa Termales, a 40 minutos del casco urbano del municipio de Nuquí.