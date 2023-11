Delincuencia no puede seguir intimidando a habitantes entre Colombia - Ecuador: gobernador de Nariño

Advirtió que las bandas delincuenciales no pueden seguir intimidando e imponiendo su ley sin que nadie haga nada, y aclaró que es necesario realizar una reunión extraordinaria entre los dos gobiernos para impedir que la comunidad viva bajo el temor de las extorsiones y asesinatos.

El mandatario seccional aseguró que el asesinato de cinco personas, entre ellas dos ecuatorianos, en hechos ocurridos de manera aislada en las últimas 24 horas, debe llamar la atención de las autoridades de Colombia para reforzar la inteligencia en toda la frontera sur, donde bandas delincuenciales han montado su centro de operaciones.

El mandatario seccional dijo que la oportuna reacción de la policía nacional, bajo el mando del coronel Wilson Siza, permitió la captura de cuatro presuntos sicarios y que la muerte de estas personas es materia de investigación. Sin embargo, es necesario que los dos gobiernos implementen ya un operativo conjunto que brinde mayor seguridad a los comerciantes, transportadores y habitantes de la región fronteriza.

Rojas fue más categórico e hizo un llamado a las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador para coordinar acciones que permitan desmantelar las bandas delictivas que operan en la zona de frontera. El llamado del mandatario departamental se da tras el asesinato de cinco personas en dos hechos ocurridos en las últimas horas, los cuales son materia de investigación.

El jefe de la administración seccional indicó que es necesario coordinar acciones interinstitucionales entre los dos países con el fin de contrarrestar actividades como extorsiones, amenazas y distintos hechos delictivos que se han incrementado en Ipiales y en otros municipios limítrofes con Ecuador.

Además, pidió que se esclarezcan los hechos presentados que dejaron cinco personas asesinadas.

Desde Nariño, se insiste ante el Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la fuerza pública, acción necesaria para devolver la tranquilidad a los habitantes de esta zona del país.

Por su parte, un líder social de la zona de frontera, que pidió el anonimato, dijo a Blu Radio que en este sentido, la comunidad vive en medio de la incertidumbre porque no saben a qué hora se puede registrar una balacera y los civiles quedan en medio del fuego cruzado. La zozobra es total en los barrios y centro de la ciudad de Ipiales, donde los integrantes de bandas delincuenciales cobran vacunas a los comerciantes so pena de no atentar contra sus establecimientos o sus familias.

Aseguró que la guerra entre bandas delincuenciales se intensificó en las últimas semanas por la disputa del dominio territorial, en donde la comunidad está en inminente peligro.

