Delincuentes secuestraron a hombre en el sur de Cali por robarle su camioneta

Casos como de película son los que se viven casi a diario en los barrios Bochalema y Kachipay, en el sur de Cali .

Uno de ellos se registró en las últimas horas, cuando una pareja de comerciantes llegó a su establecimiento comercial y en cuestión de segundos, fue interceptada por hombres armados que dejaron ir a la mujer, pero se robaron la camioneta con su esposo dentro de ella y huyeron del sitio.

Fueron momentos de desesperación para ambos. Ella, con la incertidumbre del por qué se llevaron a su esposo, y él viviendo uno de los peores días de su vida.

"Yo les dije no me vayan a matar, que yo tengo mi esposa y mis hijos. Uno le dijo al otro sí, mátalo aquí y el otro le respondió: no, no lo matemos", contó el hombre.

Un hombre fue secuestrado en Kachipay, sur de Cali, en medio del robo de su camioneta. El comerciante llegaba a su establecimiento cuando fue abordado por los hombres armados, que posteriormente lo dejaron abandonado en zona boscosa donde fue hallado por las autoridades.

Los delincuentes en una zona boscosa arrojaron de la camioneta a este hombre y huyeron con ella. Después de varios minutos, la víctima fue hallada por las autoridades.

Meses atrás, en la misma zona, fue asesinada una mujer que iba a cumplir con su deber como jurado de votación durante la primera vuelta de elecciones presidenciales, cuando delincuentes le dispararon por robarle el celular.

Igualmente, se registró el secuestro de un abogado en un taxi y para liberarlo, las autoridades tuvieron que enfrentarse a disparos con sus captores.

En las últimas horas se presentó una balacera entre presuntos delincuentes en el sector de Bochalema en Cali que intentaban secuestrar a un abogado y la Policía. Las autoridades confirmaron que uno de los agresores resultó herido y dos más fueron capturados.

La comunidad exige que las autoridades garantice la seguridad de la ciudadanía, pues su principal problema es un corredor que conecta esta zona con el oriente de la ciudad.

"Es un sector que está muy alejado y al fondo, en Kachipay, hay un cañaduzal que conecta directamente con Potrero Grande y El Vallado. Allá no hay vigilancia, hay puente que permite pasar el río Lili y todo un corredor que podría ser un factor de inseguridad", dijo a BLU Radio Francisco Amar, líder del sector.

La Policía instaló un CAI móvil por petición de la comunidad y dispuso de otro cuadrante, sin embargo, es una zona muy amplia que no logran abarcar.

Los ciudadanos han tenido que tomar medidas como frentes de seguridad y grupos de WhatsApp, para ponerle el pecho a la delincuencia que los azota.

