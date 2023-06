Denuncian amenazas contra periodistas y precandidato a la Alcaldía de Tuluá, Valle

Un ataque armado contra una de sus oficinas está denunciando el precandidato a la Alcaldía de Tuluá Gustavo Vélez. Un video de una cámara de seguridad muestra cómo dos hombres descienden de un vehículo y disparan contra una oficina del político en esa ciudad.

Sumado a esto, los periodistas y medios de comunicación recibieron en la ultimas horas un panfleto amenazante que provendría de la estructura delincuencial ‘La oficina de Tuluá’.

En este panfleto afirman que todos aquellos colaboradores y demás personas que están haciéndole campaña política a Vélez serán objetivo militar de esa organización.

"Yo he venido recibiendo amenazas desde hace mucho tiempo, estas dos personas se bajaron del vehículo y comenzaron a disparar, es una situación muy compleja. El vehículo donde se transportaban fue encontrado abandonado en San Pedro con varios panfletos", dijo Gustavo Vélez, precandidato a la alcaldía de Tuluá.

Las autoridades del Valle se pronunciaron afirmando que no van a permitir estas clases de intimidaciones: "No es posible que grupos al margen de la ley dicten quien puede y quien no hacer presencia en el territorio en el maro electoral en este departamento del valle, no vamos a permitir eso" expresó Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle.

Organismos de defensores de derechos humanos, así como la Personería y la Defensoría del Pueblo rechazaron estas amenazas y piden a las autoridades controles para prevenir atentados.

