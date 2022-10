Denuncian ataque con rara sustancia de presunto conductor de Uber a mujer en Cali

Una pasajera de Uber en la ciudad denunció que el conductor de un vehículo que solicitó a través de la plataforma Uber, la atacó con una sustancia química.

La víctima de 28 años relató a BLU Radio Cali que abordó un vehículo marca Renault Clio, de color rojo, en el barrio Calima, al norte de Cali, pero los inconvenientes se presentaron cuando ya se movilizaban al destino de ella.

Tras un trayecto de 40 minutos para ubicar el lugar a donde se dirigían, el conductor le solicitó a la usuaria que se bajara del auto en el barrio El Vallado, sector del oriente de Cali.

“Como me vas a dejar botada, colabóreme que necesito llegar, si es más dinero yo te pago”, reseñó la denunciante quien explicó que se dio una discusión alrededor del costo dela carrera.

“Cuando fui a bajarme él me jalaba y me cogió del bolso, luego me agarró de la camisa y me agachó la cabeza, vi que sacó algo y empezó a echarme un líquido en el pecho y en la cara que se me comenzó a poner roja y el pecho como quemado”, relató la usuaria.

En la clínica d le informaron a la afectada que lo que le aplicaron fue un gas y otra sustancia química no especificada.

Finalmente, trató de comunicarse con la plataforma para interponer la queja, pero no ha obtenido ninguna respuesta de Uber.