Denuncian muerte de mujer de 35 años por presunta negligencia médica en Cali

Familiares de Marly Amparo Segura Ramírez denunciaron que su EPS Comfandi en la ciudad de Cali, no le habría prestado la atención médica necesaria, lo que habría derivado en su fallecimiento.

Según Octavio Segura, padre de la víctima, la mujer de 35 años de edad, consultó los días 11, 13 y 15 de enero, para revisar una debilidad general en su cuerpo, sin embargo, la atención no fue la mejor y no se le dio importancia a su estado de salud.

“Fuimos a la sede de Morichal y me informaron que las plaquetas estaban bajas, que se trataba de dengue hemorrágico, pero ella nunca expulsó sangre. Luego nos mandaron a la sede de Alameda, en donde le tomaron más exámenes en donde dijeron que las plaquetas habían bajado 10 puntos más, eso fue el viernes”, relató el padre de la víctima.

El drama para esta mujer continuó al día siguiente porque su estado de salud empeoraba cada vez más.

“Para el sábado mi hija se comenzó a sentir mucho peor por lo que la llevé a la Clínica Amiga. Estando allá, solo le mandaron una muestra de orina, examen de sangre y de materia fecal, pero a las 5:00 a.m. la doctora me llamó y me dijo que lo que tenía era una virosis”, agregó el papá de la mujer.

Marly Amparo fue dada de alta ya que, según la entidad médica, los exámenes no arrojaron ningún resultado negativo.

Sin embargo, en la mañana del día lunes 16 de enero, la mujer falleció en su residencia y al parecer, su hijo de 12 años y su esposo también se encuentran en delicado estado de salud, con los mismos síntomas.

Los familiares pusieron en conocimiento este caso ante la Superintendencia de Salud e igualmente entablarán acciones jurídicas contra la EPS, argumentando que hubo presunta negligencia médica.