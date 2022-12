Denuncian que Ricardo Arjona le debe $25 millones a un reconocido hotel de Cali

La deuda pendiente con el hotel Spiwak de Cali data de julio del 2015 cuando Ricardo Arjona se presentó en la capital del Valle. Allí se hospedaron él y 30 personas de su equipo de producción por cinco días.

Según Boris Spivwak, vicepresidente de la cadena hotelera, de los 32 millones de pesos que se facturaron por los servicios, la empresa caleña ALS que trajo al artista guatemalteco solo abonó 7 millones de pesos y quedó con una deuda de 25 millones pesos.

“Entre la empresa ALS Eventos y Arjona se pasan la pelota y nadie responde, nosotros por no dejarlos represados en el hotel y por el perfil de los huéspedes, permitimos hacer el check out con el entendimiento verbal del manager de Arjona que si el promotor no respondía, ellos me iban a responder y lastimosamente nosotros confiamos pero no han cumplido”, explicó Spiwak.

El vocero del hotel dijo que nuevamente se pidió recibir al artista para su presentación de este 15 de julio en la ciudad pero que la solicitud fue negada.

Aseguró que otros hoteles de la ciudad ya fueron alertados de esta situación, e incluso, Cotelvalle, entidad que los agremia, emitiría una alerta para que Ricardo Arjona no sea recibido en la ciudad.