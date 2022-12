Denuncian robo de celular dentro de reconocido almacén de cadena del sur de Cali

Carolina Rosas se encontraba en un reconocido almacén de cadena, del sur de Cali. Ella asegura que mientras hacia la fila para pagar unos artículos, descuido por un segundo su celular, el cual estaba encima del escritorio de la caja registradora.

La mujer se percató de la situación cuando ya se encontraba afuera de la tienda, por lo que se devolvió a preguntar si alguien había visto su teléfono móvil, inmediatamente revisaron las cámaras de seguridad y pudieron notar que un sujeto que se encontraba atrás de ella, hábilmente hurtó el celular.

“Al momento de pagar dejé el celular sobre el counter de la caja y un señor se paró a mi lado y mientras yo hablaba con la cajera, lo corrió y manipuló, pero yo estaba muy concentrada con lo que me estaba explicando la cajera y cuando me volteé para coger la bolsa que me entregaron el señor lo cogió y se lo metió al bolsillo, yo no me di cuenta en ese momento y fue con los videos de seguridad que nos dimos cuenta”, relató Rosas.

Agregó la mujer que no ha interpuesto la denuncia, ya que el almacén le niega el acceso al video, argumentando que sólo se lo pueden mostrar a ella.