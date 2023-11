Desde Cali, exsecuestrada pide suspensión de diálogos con el ELN si no dejan de secuestrar

Una de las víctimas de los secuestros del ELN en el Valle del Cauca le pide al Gobierno nacional que suspenda los diálogos de paz con esa guerrilla si no libera a los ciudadanos que mantiene en cautiverio.

Luego de la liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz quien permaneció cautivo en poder de esta guerrilla durante 12 días, Isabella Vernaza, víctima del secuestro masivo de la Iglesia La María, ocurrido en Cali en 1999, le pidió al gobierno nacional que suspenda la mesa de diálogos, pues desde el primer acuerdo firmado en agosto de este año, el ELN manifestó su intención de seguir secuestrando.

"Los secuestros que ha realizado el ELN los anunció el día que el presidente Petro fue a Cuba y firmaron un primer documento, ese día Pablo Beltrán dijo que si era necesario seguían secuestrando, y es lo que han estado haciendo", indicó Isabella.

Isabella, quien vivió en carne propia el cautiverio, aseguró que es el momento para que el gobierno nacional tenga una posición firme ante esta situación, "o suspenden de inmediato el secuestro y entregan a las personas, o se paran de la mesa de negociación".

Como una víctima del ELN en el Valle del Cauca, Isabella asegura sentirse triste y conmocionada al ver que reinciden los secuestros en el país, y sostiene que, aunque se logre volver a la libertad, el cautiverio cambia la vida para siempre.

"Me da terror volver a vivir lo que vivimos, esto no puede ser, Colombia debe pararse en la raya y decir no más secuestros", finalizó.

