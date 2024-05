¿Por qué cayeron los recursos disponibles para el Estado? Dura advertencia de Banco de Bogotá

Ahora, el "gasto está siendo más acelerado de lo que está creciendo el ingreso", según explicó el gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, sobre las condiciones de caja del Estado, que reportó una caída en los recursos disponibles. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, recordó que es importante monitorear el tema de tesorería del Banco de la República y cómo afecta la liquidez de la economía.

De acuerdo con Pérez, los recursos que el Gobierno administra y deja en el Banco de la República tienen un impacto significativo sobre la liquidez de la economía. Estos recursos salen de circulación de la economía y afectan el mercado local de capitales. En términos sencillos, dijo que los depósitos del tesoro nacional en el BanRep han disminuido significativamente en los últimos años.

Esta situación, añadió, es preocupante porque el Gobierno tiene gastos recurrentes que deben ser cubiertos y, si no hay suficientes recursos, se corre el riesgo de no poder cumplir con estos gastos. Señaló que esta es la primera vez en los últimos 20 años que el nivel de caja del Gobierno es tan bajo. Esto es algo novedoso en el contexto del país, aunque situaciones similares se han dado en otros países, como Estados Unidos.

En cuanto a las consecuencias de una situación de caja que no se arregle, mencionó que existe el riesgo de no tener disponibilidad de recursos para cumplir con los gastos del Gobierno. Esto puede llevar a recortes de gastos e, incluso, cierres temporales de actividades no vitales para el Estado.

Publicidad

Pérez recalcó que el Gobierno ha prometido tomar medidas para mejorar la situación de caja en la segunda mitad del año, pero la incertidumbre continúa y los riesgos se vuelven más importantes a medida que pasa el tiempo.