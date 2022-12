Desde este viernes, Hospital Universitario del Valle no recibirá más pacientes

Aseguran médicos y trabajadores del hospital que por falta de capacidad operativa el centro asistencial no podrá recibir más pacientes en su servicio de urgencias, por lo que piden remitir a quienes lo necesiten a otras instituciones médicas de Cali.

20 médicos renunciaron en la última semana, no llegan los recursos prometidos por los gobiernos nacional y departamental, no hay insumos y tampoco especialistas.

Héctor Osorio, vocero de los trabajadores, señaló que “no hay cómo atender la gente”. Los empleados del hospital que no reciben salario hace 5 meses aseguran que todos los médicos podrían renunciar el próximo 15 de diciembre si no les pagan los salarios atrasados, por tanto no está garantizada la atención de pacientes durante la Feria de Cali y la temporada de fin de año.