Desplazamientos, enfrentamientos y terror: el panorama de orden público en Buenaventura

Bajo el temor, la zozobra y la incertidumbre se encuentran los bonaverenses por cuenta de la presencia y constantes enfrentamientos de grupos armados, especialmente, en la zona rural.

Esta situación ha provocado el desplazamiento de 707 familias, es decir, unas 3.000 personas incluyendo niños, adultos mayores con problemas de salud y mujeres en embarazo, que llegaron a Cali buscando un refugio y algo de paz y tranquilidad.

"Me querían meter a grupos armados a la fuerza y por eso yo me desplacé desde mi tierra, porque me dijeron que si no me venía me iban a matar porque yo no quise hacer cosas malas. Yo aquí no tengo a nadie", contó a BLU Radio una de las víctimas.

Algunas de ellas se encuentran en casas de familiares, otras en albergues dispuestos por la Alcaldía y otras a las afueras de la Unidad de Atención a Víctimas, buscando poder entregar su declaración. Las autoridades confirmaron que esto podría tardar hasta 90 días.

Mientras tanto en Buenaventura se viven momentos de tensión. En La Bocana, los habitantes reportan el sonido de ráfagas de fusil mientras los ciudadanos buscan resguardarse bajo las camas, pues sus viviendas construidas en madera y otros materiales, resultan inseguras y saben que no los protegería al momento de recibir algún impacto de bala. Esto podría provocar inclusive el desplazamiento de muchas familias más en las próximas horas.

"En el Bajo Calima quedó muy poca población, salió alrededor del 90% de los habitantes y solo quedan unas 60 personas cuidando los animales que dejaron las familias. Hay tensión en al comunidad, el panorama es desolador, pues normalmente las comunidades se encuentran en las calles, caminando y hoy las calles están solas. La gente está preocupada por las situaciones ahora incluyendo lo de La Bocana y en la zona urbana se teme que los grupos que están en la rural, quieran atravesarse", dijo José Luis Rojas, consejero departamental de paz.

"Hay presencia del ELN que tiene más de cuatro años operando en esta zona y ha ingresado en esa disputa del territorio la AGC. Esto también ha arrojado varios asesinatos y desapariciones. Nosotros estamos programando para ingresar a hacer una misión humanitaria y así corroborar todo lo que han manifestado los líderes para atenderos y evacuarlos", agregó Edwin Patiño, personero de Buenaventura.

Desde Cali, las autoridades han hecho un llamado al Gobierno Nacional para adelantar un comité de justicia transicional con el fin de abordar la problemática y buscar soluciones que garanticen la seguridad y el derecho a la vida de las miles de familias que tuvieron que abandonar sus viviendas, perdiendo lo poco que lograron construir durante estos años.

