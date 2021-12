Día sin IVA: horarios en centros comerciales se extenderán hasta la media noche en Cali

Los caleños le madrugaron a las compras este Día sin IVA , pues desde las 5:00 de la mañana llegaron a los centros comerciales y diferentes establecimientos en los que aplican estos descuentos, para surtirse de productos.

"Venía a comprar una estufa, pero no había, entonces compré una licuadora y una batidora. Hay descuentos y desde la entrada nos echaron alcohol", dijo María Bolaños.

"Sí se ven reflejados los descuentos y compré licuadora, picadora, estufa, campana extractora y un ventilador", dijo Sebastián Escobar.

"De una pude entrar, agarré mi televisor, lo pagué y salí. Buenos descuentos", agregó Gloria Serna.

Los preferidos, sin duda alguna, son los electrodomésticos como neveras, televisores y las freidoras de aire. En los establecimientos ha primado el acatamiento de las medidas de bioseguridad como el uso permanente del tapabocas y la desinfección de manos.

La ciudadanía podrá disfrutar del horario extendido en muchos sitios hasta las 12:00 de la media noche.

"Vamos a ir hasta las 12:00 de la noche en algunos establecimientos que abrieran sus puertas hasta esa hora, protegiendo siempre a los caleños y monitoreando las compras para asesor a clientes y establecimientos", dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali.

Muchos ciudadanos están aprovechando la prima y los bonos navideños que han recibido por parte de sus empresas. La economía, sin duda alguna, se está moviendo permitiendo así su reactivación. De acuerdo a cifras entregadas por Fenalco, se esperan ventas a nivel nacional por 12 billones de pesos.

"Invito a no comprar lo que no necesitan, a no endeudarse y aprovechar para hacer algunas compras navideñas que generalmente son electrodomésticos, ropa, calzado y juguetería en esta temporada", agregó Liliana Sierra, secretaria de Desarrollo Económico distrital.

Los caleños deben recordar que no se está exigiendo el carné de vacunación en estos establecimientos y centros comerciales, sin embargo, el documento si se exigirá dentro de los restaurantes de esos sitios.

