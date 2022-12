Dos muertos dejó aparatoso accidente en la vía Panamericana, en el Valle

Un accidente de tránsito se registró sobre la vía Panamericana, a la altura del sector de Terranova, en el municipio de Jamundí, Valle.



El incidente ocurrió cuando un vehículo particular chocó violentamente contra un tractocamión, provocando la muerte de dos personas.



Según el secretario de Tránsito de Jamundí, Dayron Castaño, la pareja que viajaba en el vehículo particular al parecer eran esposos.



“Los organismos de socorro llegaron al lugar y reportaron que la mujer murió al interior del vehículo. El hombre, identificado como Pedro Javier Bolaños, fue trasladado al Hospital Piloto donde falleció minutos después”.



De acuerdo con el funcionario, la hipótesis inicial sobre las causas del accidente apunta a que todo ocurrió por imprudencia del conductor del vehículo particular. Durante varias horas la vía que conecta al departamento del Valle con Cauca permaneció con paso restringido.



