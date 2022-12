Dos mujeres atacaron con arma blanca a taxista que se opuso a robo en Cali

Julián Sánchez Blanco, de 47 años de edad, conducía su taxi cuando fue requerido para un servicio en el barrio El Caney, sur de Cali, hacia las 10:00 de la noche del pasado domingo 24 de septiembre.

Dos mujeres abordaron su vehículo y le pidieron que las llevara hasta Siloé, llegando a esta zona de la ciudad, las dos mujeres lo atacaron con arma blanca, al parecer, cuando el hombre se opuso al robo del dinero de su trabajo y objetos personales.

El taxista recibió 16 heridas y permanece en delicado estado de salud en un hospital del sector.

“Me llama desesperado y me dice que me venga para el hospital porque dos niñas le habían hecho unos puntazos, pero cuando yo llegué al hospital me di cuenta que no fueron puntazos sino puñaladas. Estamos esperando que el médico de su parte”, señaló Catalina Victoria, esposa de la víctima.

El fin de semana otro taxista fue asesinado en la ciudad en medio de hechos que todavía son materia de investigación.

El cuerpo del fue encontrado con heridas de arma blanca dentro de su vehículo en un cañaduzal ubicado en la avenida Cañasgordas que conecta a Cali con Jamundí.

