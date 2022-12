Dramático testimonio de joven quemado por auxiliar de la Policía en Cali

Un escándalo se desató en Cali luego de que un menor de 16 años de edad resultara con quemaduras de segundo grado en su rostro y tórax tras ser agredido por un auxiliar de la Policía que le prendió fuego a un frasco de pegante y se lo lanzó contra su cara. Esto, mientras el joven se encontraba detenido en la estación del barrio Los Mangos, oriente de la capital del Valle.

En entrevista con BLU Radio, Miguel Ángel Arce, la persona agredida, contó que después de haber sido trasladado a la estación de Policía Los Mangos, por no portar su cédula, fue sometido a una requisa junto a otras personas que se encontraban en el lugar.

En ese momento, el auxiliar encontró un frasco de pegante a otro de los jóvenes que se encontraba detenido, según Miguel Ángel, el uniformado destapó la botella, le prendió fuego y la lanzó contra su cara.

“Él no hacía nada, no me ayudó, solo me decía que me echara agua”, sostuvo Arce.

El joven de 16 años de edad, aseguró que él no es consumidor de drogas y que en ningún momento tuvo una discusión con el auxiliar.

Dice el menor que por sus propios medios logró salir de la estación de Policía para dirigirse a un centro médico y recibir atención, ya que sentía que su rostro estaba bastante afectado por las quemaduras.

“Él no me quería dejar salir, yo me volé por la parte de atrás de la estación y corrí hacia el puesto de salud para que me prestaran los primeros auxilios porque yo veía mi cara con agua sangre”, dijo.

De acuerdo con el joven, el auxiliar solo le decía que se echara agua en el rostro pero no lo auxilió al igual que los demás uniformados que estaban en la estación.

“Si yo no me hubiera echado agua para apagarme el fuego, yo hubiera muerto”, afirmó.

Manifestó Miguel Ángel que el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, lo visitó en el centro médico y le aseguró que iban a tomar todas las medidas contra el responsable del hecho.

El menor ya fue dado de alta y se termina de recuperar en su casa de las quemaduras.