El 80% de estaciones de bomberos en Valle no tienen equipos para atender incendios

La Asociación de Bomberos del Valle denunció que en por lo menos 40 de las 52 estaciones de bomberos del departamento no hay equipos, se realizaron recortes presupuestales y los voluntarios no tienen ni siquiera uniformes, lo que dificultará la atención de incendios forestales en esta época.

El asesor jurídico de la asociación, capital Rafael Arango, dijo que estas situaciones se presentan en municipios como La Cumbre, Restrepo, Obando, Toro, Vijes, Riofrío.

“El 80% no tiene los equipos necesarios para afrontar esos temas, es que no se justifica que nosotros tengamos vehículos del año 1954, 1960, 1980, remendados, inclusive no tiene SOAT, no tienen certificados tecnicoambiental, tarjetas de propiedad, estamos andando con vehículos piratas, pero pareciera que eso no les importara a los señores alcaldes, en últimas el que prácticamente asume la responsabilidad patrimonial son los bomberos”, indicó el capitán Arango.

La denuncia se conoció luego que la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle anunciara que hay alerta por incendios forestales en el departamento.

En el último mes se registraron 100 emergencias en el Valle del Cauca. Yumbo, Vijes, Yotoco y Dagua son los municipios con mayores riesgos por incendios.

