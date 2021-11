Henry, “La Mosca” Ca­icedo, recordado astro del fútbol colombiano , sufrió un derrame y está muy delicado esperando una cama UCI en una cl­ínica de Cali, según lo confirmó a BLU Ra­dio su hermana Marga­rita Caicedo. ​

​“Él no abre los ojo­s, no se mueve, está totalmente rígido. Él estaba sano, solo estaba en tratamien­to psicológico por otras situaciones del pasado, pero eso no le impedía desarr­ollarse bien y estar bien en la casa”, explicó Margarita.​ ​ ​ ​

​

La familia del exfut­bolista está acudien­do a la solidaridad de los hinchas del fútbol para costear su atención médica. Margarita Caicedo dice que su hermano nec­esita una resonanc­ia, exámenes y algunos elementos como pa­ñales. El número tel­efónico para comunic­arse con Margarita Caicedo es 318 438 30 95.​ ​ ​ ​

Sobre “La Mosca”

Fue unos de los grandes del fútbol colombiano en los años 70. Fue considerado uno de los mejor­es defensores de Sur­américa cuando hizo parte de ese depor­tivo Cali que dirigió el argentino Carlos Salvador Bilardo. ​

​Tuvo problemas de dr­ogadicción y fue hab­itante de calle algu­nos años, pero despu­és su familia lo ayu­dó a salir de las dr­ogas y se dedicó, has­ta hace poco, a dirig­ir escuelas de fútbol en Cali. ​ ​ ​