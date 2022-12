El testimonio de la joven que fue atacada con arma blanca en una estación del MIO

La mujer de 18 años que fue agredida con arma blanca en las últimas horas por un sujeto que intentó robarle su celular mientras esperaba un bus en la estación Siete de Agosto, le contó a Blu Radio los momentos de angustia que vivió en ese instante y que la ciudadanía a conocido a través de un video que circula por redes sociales.

Por robarle el celular, joven mujer fue apuñalada dentro de estación del MIO en #CaliCo https://t.co/zvOCQAXiMr pic.twitter.com/MDJ5NtkDyS

— Noticias Caracol (@NCValle) 6 de noviembre de 2017

Aseguró la joven que fueron dos sujetos los que la abordaron y trataron de hurtarla y, aunque en el momento del ataque había muchas personas en la estación, no había presencia de la Policía.

“Yo ingresé a la estación y en el último vagón habían dos sujetos parados, mi agresor y otro hombre, me hice en la mitad de los dos y en ese instante recibo una llamada, saqué el teléfono, contesté y cuando finalicé la llamada se me acercó el tipo y me arrebató el teléfono, yo comencé a gritar y él me propinó la primera puñalada en el pecho, yo trato de quitarme para que no me siga hiriendo, caí arrodillada y él me devolvió del pelo, yo trato de darle la espalda y ahí fue cuando me dio las siguientes heridas”, dijo.

Señala además esta mujer que el delincuente no logró llevarse el teléfono celular, sin embargo, las denuncias de robo al interior de la estación Siete de Agosto son permanentes.

“He visto que han robado a varias personas, realmente yo me confié porque la estación estaba muy llena de gente, cuando ya caí al suelo, se me acercó un muchacho y me devolvió el teléfono”, indicó.

La joven se recupera de las cinco heridas que le propinó uno de los delincuentes, ahora pide a las autoridades que refuercen los controles en esta estación y las que prestan servicio en el oriente de la capital del Valle para evitar nuevos hechos.

