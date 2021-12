En 48 horas Valle pasó de registrar 284 contagios a 1.587; autoridades analizan nueva cuarentena

Las cifras de contagios en el Valle del Cauca son alarmantes. En 48 horas la región pasó de registrar 284 casos de COVID-19 a 1.587. Ha sido un cuarto pico difícil, según las autoridades, y a ello se suma el desacato por parte de la ciudadanía de las medidas de bioseguridad y sobre todo, de vacunarse.

Por ello, no se descarta una nueva cuarentena durante el primer mes de este 2022.

"Del efecto de este pico en la salud, eso será lo que conduciría a un confinamiento. Si el sistema de salud se revienta nos tendríamos que guardar", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental.

Uno de los posibles detonantes ha sido la realización de eventos masivos con aforos del 100%. Esto podría aumentar aún más los contagios dentro de dos semanas.

"No pueden quitarse la máscara, debe cubrir nariz y boca, no debemos estar en aglomeraciones, no pueden compartir el licor, no pueden tomar de la misma botella, no pueden destapar la nariz ni ponerse el tapabocas en el mentón. Tienen que estar viendo las noticias internacionales y lo que ocurre en el mundo pues hay que recordar que nosotros somos un espejo de lo que pasa en Europa y los Estados Unidos, eso es lo que nos espera", agregó Lesmes.

El pasado miércoles murieron 4 personas en el valle del cauca a causa del virus, mientras que la ocupación de unidades de cuidado intensivo ya se encuentran en el 70%.