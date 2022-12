Esperamos recaudar $40 mil millones con cobro por congestión: Armitage

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, argumentó que los beneficios que tienen los trabajadores de Emcali colapsa a cualquier empresa del mundo y mucho más a empresas en países tercermundistas, dijo el mandatario que es inconcebible y muy costoso que los empleados tengan beneficios universitarios para sus hijos, sus nietos y hasta bisnietos. “Yo soy de los que pregono que a la gente hay que pagarle bien y que los empleados tienen que tener beneficios, pero no tantos como los que tienen los señores de Emcali, y esto va a ser un golpe duro para mi alcaldía, pero lo tengo que decir, Emcali no puede ser viable mientras que tenga unas prestaciones sociales como las que tiene. Hay empleados que tienen derecho a que los nietos y bisnietos se puedan educar en cualquier universidad y ninguna empresa del planeta aguanta con eso y mucho menos una empresa en un país subdesarrollado como el nuestro, eso yo no lo veo muy factible y hay que hacer un cambio profundo”, señaló Armitage. Igualmente, el Alcalde aseguró que, a mediano y largo plazo, Emcali es inviable y que durante su administración hará una restructuración profunda que no va a gustar a los trabajadores. “En Emcali cualquier empleado por humilde que sea es una persona que cuesta casi $9.000.000 por mes y eso no tiene ninguna presentación para que una empresa sea viable en el mediano o largo plazo. Emcali tiene en estos momentos 2.500 trabajadores y algunos no se han pasado a la Ley 550, tienen retroactividad, cesantías y una cantidad de cosas que hacen que Emcali no pueda ser viable a futuro”, sostuvo. Maurice Armitage hizo este anuncio ante los afiliados de Camacol, la Gobernadora del Valle y la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera.