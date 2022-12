Falso agente de viajes estafó a personas con paquetes turísticos a San Andrés

Empleados del hospital de Puerto Asís, en Putumayo, denunciaron que hace algunas semanas un hombre, quien aseguró que trabajaba para una reconocida agencia de viajes, los contactó para venderles paquetes turísticos con destino a San Andrés.

Las víctimas de la estafa pagaron la totalidad del viaje a la isla que iniciaría en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, sin embargo, cuando llegaron a la terminal aérea en el municipio de Palmira, el vendedor nunca apareció.

“Llegamos al aeropuerto y resulta que no tenemos viaje, únicamente en el listado están ocho personas de las 39 que llegamos para viajar. El señor nos estafó porque no aparece, lo llamamos y no contesta”, contó Amanda Lasso, viajera afectada.

Agregó la mujer que compraron los paquetes turísticos a un hombre que vive en Cali, a quien le consignaron más de $40 millones.

Los viajeros denunciaron al falso agente de viajes ante la Fiscalía y reúnen recursos para regresar a Putumayo.