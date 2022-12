Familias de víctimas de Garavito suplican que no salga de la cárcel

La alerta de una posible salida de la cárcel de Luis Alfredo Garavito, más conocido como ‘la Bestia’, tiene preocupadas a las familias de los niños que fueron víctimas de sus vejámenes sexuales en el Valle del Cauca.

La alerta se da tras una carta firmada por Nancy Rocío Alemán, asesora de la vicefiscal general María Paulina Riveros, dirigida a Álvaro Osorio Chacó, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, donde afirma que el delincuente está “ad portas de cumplir su condena”.

Garavito, de 61 años nacido en Génova Quindío, fue capturado en 1.999 y sentenciado a 40 años de cárcel por confesar que abusó a más de 200 niños, condena que paga en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

Una de sus víctimas fue el niño Johan Andrés Marín, quien fue asesinado hace 23 años por ‘la Bestia’, cuando se dirigía clases.

Johan, en ese entonces con 10 años de edad, estudiaba tercero de primaria en una institución educativa en el centro del Valle y vendía dulces para ayudar a su familia. Su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal.

Elizabeth Marín, tía del menor, pidió al Gobierno Nacional que “por favor y respeto a las víctimas” se evite la salida del delincuente de la cárcel.

“Ese hombre se sigue burlando de las familias de los niños que fueron sus víctimas. Yo defiendo el cambio de las personas, pero él nunca ha demostrado nada, no ha pedido perdón ni ha contado la verdad”, dijo.

La mujer asegura que es necesario un proceso de reparación y de verdad para que el capítulo quede cerrado. Sin embargo, afirma que la herida sigue abierta en las madres y abuelas de todo el país.

Rosalba López, abuela de Johan Andrés, le contó a BLU Radio cómo fueron esos últimos minutos junto al niño. Afirma que el dolor los ha acompañado todos los días.

“Yo siempre salía a despedirlo y ese último día me dijo: “mami, venga deme un abrazo”. Efectivamente se devolvió, me abrazó, me besó y se fue (…) pero no volvió”, contó.

Ante esto los familiares de los niños abusados y asesinados por Garavito no descartan realizar una protesta para que se frene la posible salida del delincuente.

No obstante, la misiva de la asesora de la vicefiscal pide revisar si algunos de los despachos judiciales adelantan investigaciones en contra de Garavito, con lo que se podría detener su posible libertad.