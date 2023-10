Futbolista caleña que sobrevivió a la guerra en Israel regresa a Colombia

Algunos colombianos están regresando de la zona de conflicto en Oriente Medio por su propia cuenta, entre ellas una futbolista vallecaucana.

María Paula Escobar, logró salir de Israel con la ayuda del equipo de fútbol Asa de Tel Aviv donde jugaba desde principios de este año. El club anticipó el final de su contrato, porque la liga israelí fue suspendida por la guerra y le compró un tiquete de regreso a Colombia.

Dice la futbolista que fue dos veces a la embajada de Colombia buscando un vuelo humanitario, pero nunca logró un cupo y que como ella hay otros colombianos.

"Yo cogí el vuelo, salió a las 5:50 hasta esa hora a mí no me habían llamado, cuando ya estaba subiendo al avión me llegó el correo de la Cancillería, que decía que me iban a meter a un WhatsApp, estuve atenta y nunca me metieron a ningún grupo", dijo la futbolista.

La deportista, que sobrevivió a los ataques terroristas del grupo Hamás, ya está a bordo de un vuelo que llegará este viernes en la noche a Cali donde se rencontrará con su familia.

