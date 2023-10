Futbolista caleña sobrevivió a los ataques del grupo terrorista Hamás en Israel

María Paula Escobar, de 23 años, es una caleña que actualmente hace parte de la nómina del equipo fútbol femenino Asa Tel Aviv, en Israel. La deportista, quien desde este año vive en ese país, dijo a Blu Radio que está soportando uno de los peores momentos de su vida, en medio de la crítica situación por la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel.

"Es horrible, se escuchan helicópteros, explosiones, las alarmas que significan alerta, es horrible, créeme que es una situación que yo no sé la deseo a nadie, y créeme que nadie debería pasar por esta situación", narra angustiada la vallecaucana.

Del sur de Tel Aviv, María Paula tuvo que salir huyendo hacia el norte de esa ciudad para refugiarse en la casa de una de sus compañeras del equipo y para estar más lejos de la zona de riesgo en la Franja de Gaza. Asegura la caleña que pasa sus días encerrada en un búnker, con poca comida, con poca agua y sin energía eléctrica.

"Son cuatro paredes normales, en la parte de abajo tienen una habitación que es antibombas, antifusiles, antigranadas. Cada vez que suena la alarma tenemos que bajar a esa habitación y se cierra, no hay entrada por fuera", dice la futbolista.

Mientras tanto, en el barrio San Carlos de Cali está su familia viviendo un completo drama desde el pasado sábado. El paso de las horas parece complicar aún más la situación, el contacto telefónico es cada vez menos frecuente manifiesta su familia.

"Hago un llamado directo a la Alcaldía, a la Gobernación, a la Liga del Valle porque mi hija fue una jugadora de la selección Valle y es una niña que todavía dejó huella. Pido, por favor, a todo el mundo que mueva, lo que pueda mover, si tiene algún contacto que pueda llamarlo, lo que sea para que la puedan traer" dice, María Patricia Escobar Balanta, madre de la deportista.

Mientras se espera una respuesta por parte de las autoridades y la cancillería colombiana, la deportista asegura que solo aferrarse a Dios calma un poco la angustia de estar en medio de los constantes ataques "En esos momentos uno piensa lo peor siempre, como que será que me llegó la hora de la muerte. No hay nada que a uno lo saque de la incertidumbre, no hay nada que lo llene de paz, solamente orar, pensar en Dios y pensar en que las cosas van a cambiar y van a pasar rápido" expresa Escobar.

En Tel Aviv se encuentran otras dos colombianas junto con María Paula escobar, a la espera de una respuesta de la Cancillería para su traslado a Colombia.

