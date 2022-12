Hinchas de América que viajaron de Bogotá a Cali se quedaron sin vuelo de regreso

Se trata del vuelo 3078 de la aerolínea Latam con destino Cali - Bogotá programado para las 11:15 de la noche del pasado domingo y que aún no ha salido del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Son 174 pasajeros, en su mayoría hinchas del América, que estuvieron presentes en el partido, los que debieron pasar la noche en la terminal aérea.

“Latam nos hizo abordar a la hora que estaba programado el vuelo y sobre las 12:30 a.m. nos hicieron desabordar porque según ellos la torre de control no operaba sino hasta la media noche. Nos tocó dormir en el piso y desde anoche estamos 174 pasajeros que tenemos que llegar a trabajar y estudiar y no nos dan ninguna solución”, relató Diego Suárez, pasajero afectado.

Se espera que el vuelo de estos hinchas sea reprogramado en los próximos días.

Voceros de Aerocali manifestaron que por cuenta de las obras de remodelación y ampliación que se cumplen en el Bonilla Aragón solo hay operación aérea hasta la medianoche.