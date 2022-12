Hombre atacó con machete a un perro en zona rural de Cali

Una familia denunció que su perro, de raza Dálmata de seis años de edad, fue agredido a machete por un hombre hasta provocarle la muerte.

El incidente sucedió el pasado domingo 21 de enero en el sector de Dos Quebradas, del corregimiento de Villa Carmelo, zona rural de Cali, y, al parecer, ocurrió porque el sujeto estaba molesto ya que este perro y otros más estaban haciendo mucho ruido con sus ladridos.

Según Luz Marina González, quien rescató al perro, el hombre había amenazado con agredirlos el día anterior por esta causa.

“Llegó un señor con un pedazo de oreja de uno de los perros, me lo mostró y me fui a buscarlo, encontré la vía toda ensangrentada y lo logré encontrar en una zanja bastante lacerado, este joven, que es menor de edad, tenía indicios de violencia porque no era la primera vez que él tenía esos comportamientos, se dio a la fuga”, contó González.

De acuerdo con la mujer, esta persona también atacó a otro perro, pero le provocó una herida menor.

La Policía asumirá la investigación del caso.