Hombres armados intimidaron a los padres de una candidata a la alcaldía de Candelaria, Valle

Conmocionada se encuentra la candidata a la alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca , Lisette 'Liss' Burgos, tras conocer que a la casa de sus padres ingresaron a la fuerza cinco hombres armados, asegurando que ella debía desistir de su aspiración política.

Inicialmente, se planteó que se trataría de un hurto, pues los hombres se apoderaron de varios objetos de valor que encontraron en la vivienda, sin embargo, la candidata asegura que estos desconocidos llegaron preguntando por ella.

"Allá adentro insultan a mis papás, los golpean, los intimidan y lo más preocupante es que les dicen que yo no puedo continuar con mi campaña. Antes habían sucedido algunas pequeñeces, como insultos con mis volantes, que no les había prestado atención", asegura la candidata.

Burgos asegura que estos hechos no la atemorizan y no detendrá su campaña, pero sí manifiesta sentirse sola. Además, afirma no contar con las garantías de protección por parte de las autoridades en Candelaria.

La candidata interpondrá este miércoles ante la Fiscalía en Cali la denuncia de lo sucedido para que las autoridades tomen acciones inmediatas. La policía por el momento no se ha pronunciado.

