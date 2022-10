Joven denuncia agresión de taxistas tras ser confundido con conductor de Uber

De acuerdo con Diego Morales, propietario de un vehículo particular, los hechos se presentaron luego de dejar a un amigo en las oficinas de la DIAN ubicadas en el centro de Cali.

Publicidad

El joven de 26 años, manifestó que fue interceptado por dos taxistas en el norte de la ciudad, quienes lo bajaron de su carro para agredirlo en varias ocasiones con una varilla de hierro y amenazarlo de muerte, según ellos, por pertenecer a la plataforma Uber.

“Se acercaron los dos sujetos y me cerraron, me encuellaron y me bajaron del carro para golpearme y con una varilla me rayaron la parte frontal y trasera del vehículo y a mí me causaron laceraciones en la oreja izquierda y fuertes golpes en el pecho, brazos y piernas”, señaló el joven agredido.

Publicidad

Diego aseguró que los daños en su vehículo se acercan a los $2 millones y que llevará este caso ante la Fiscalía. “Yo no alcancé a coger las placas del taxi porque cuando me golpearon perdí el sentido”, dijo.

Publicidad

Johnny Rangel, vocero de la Mancha Amarilla en Cali, rechazó este acto de intolerancia protagonizado por estos dos taxistas. “Rechazamos la violencia y las agresiones, a nuestro gremio le hemos estado aconsejando por nuestros medios de comunicación de que no podemos dejarnos provocar”, sostuvo.

La víctima fue hasta la sede de Medicina Legal en la capital del Valle, donde lo valoraron y le dieron varios días de incapacidad por las heridas.