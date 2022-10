Líderes indígenas amenazan con romper negociaciones por muerte de manifestante

Los líderes de la minga indígena en el Cauca analizan si se levantan de la mesa de negociaciones debido a la muerte de un manifestante en la mañana de este martes, quien habría recibido un tiro de fusil por la espalda.

"Para nosotros es muy lamentable y responsabilizamos los actos que están cometiendo de parte de la Fuerza Pública por la irresponsabilidad del Gobierno colombiano", indicó William Tumbo, gobernador indígena del CRIC.

"Hoy en la mañana tenemos un compañero asesinado, Breiner Yunda Tamayo", declaró el líder nativo.

"Tenemos noticia de que cae inmediatamente y fallece ahí en el momento", sostuvo.

"Queremos que el presidente Iván Duque se responsabilice de los actos que se están cometiendo", añadió Tumbo.

Previamente, las comunidades indígenas asociadas al CRIC se levantaron de la mesa de negociaciones en Mondomo, norte del Cauca, ante la demora de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

A la reunión, planteada inicialmente para las 9:00 de la mañana, también llegó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien sirve de mediador para levantar los bloqueos que dejan millonarias pérdidas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Según Neis Oliverio Lame, alto consejero del CRIC, aseguró que se retiran hasta el sector de El Pital, donde las comunidades indígenas realizarán un concierto.

"Esperamos a la ministra Gutiérrez, quien debe traer el protocolo que confirme la venida de la Presidencia, además del análisis financiero del plan cuatrianual que solicitó Caldas, Cauca, Huila y el campesinado", dijo Lame.

"La reunión no durará más de dos horas. Nosotros no vamos a debatir. Pedimos respuestas claras", agregó.



Según Lame, de no llegar la ministra antes de las 2:00 de la tarde de este martes, la vía continuará bloqueada.



"Nosotros vamos a nuestro concierto y le decimos al presidente que haga presencia. A él le gusta ir donde hay conciertos; lo esperamos en el nuestro", dijo.



El bloqueo de la vía Panamericana completa 23 días afectando el sector educativo, comercial y de orden público.