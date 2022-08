Lideresa Rossana Mejía abandonó su casa en el norte del Cauca por atentado en su contra

La lideresa Rossana Mejía, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, fue blanco de un atentado . Hombres armados llegaron hasta su vivienda ubicada en la vereda Santa Rosa, en horas de la madrugada, y dispararon en repetidas oportunidades.

Producto del tiroteo, con el que al parecer pretendían acabar con su vida, destruyeron un ventanal, pero no lograron herirla ni a tres de sus familiares que se encontraban en el sitio. Sin embargo, anunció que, por salvaguardar su integridad, tuvo que abandonar el norte del Cauca.

"Eran aproximadamente las 11:15 de la noche, nos encontrábamos descansando y escuchamos los impactos de bala sobre la pared y la ventana, exactamente hacia el cuarto donde yo estaba. Todo fue un silencio rotundo. todo quedó en tinieblas, yo logré resguardarme aunque sigo con el aturdimiento del sonido de las balas", dijo la lideresa a BLU Radio.

"Yo creo que me mataron los parásitos porque despertaron el león que hay en mí. El cimarrón es ranchado, los abuelos dicen que el buen modo saca el cimarrón del monte y si uno analiza la palabra, pues cuando es a las patadas, el cimarrón se rancha y no me voy del país. Estaré fuera del norte del Cauca , pero con mi cuerpo y mi cabeza presenta allá, ejerciendo mi labor", manifestó Mejía.

Rossana Mejía tiene más de 28 amenazas que ha denunciado ante la Fiscalía. Por ello, indica que es un misterio la autoría de este ataque en particular. Recientemente la consejera mayor de Aconoc manifestó su inconformidad sobre las invasiones de predios y enfrentamientos por parte de indígenas en la región.

"Yo tengo un récord de amenazas por autores diversos que han sido de forma directa por panfletos, llamadas o mensajes de texto, hace unos dos meses apareció otra amenaza por el lado de Suárez donde se me menciona de forma directa por el tema del Pacto Histórico y todos los trabajos que se hacen en ese sentido", agregó Rossana.

"Hace ocho días hicimos una denuncia pública ante la Personería por un hostigamiento que sufrió la concentración de nuestra gente en Caloto, donde estaban en asamblea permanente por el tema de liberaciones", puntualizó la lideresa.

Mejía confirmó que producto de las amenazas, cuenta con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección que, en los últimos meses, ha sido blanco de cambios y aunque cuenta con dos escoltas que se supone, deberían permanecer con ella 24 horas como se le informó, explicó que se retiraban una vez la dejaban en su vivienda.

