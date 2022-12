¡Lina Tejeiro se confiesa! Reveló cómo consiguió el dinero para pagar sus cirugías

Lina Tejeiro hizo la confesión en medio de una transmisión en vivo que realizaba a través de su cuenta de Instagram en la que reveló detalles de su vida íntima y lo que ha hecho para mejorar su aspecto físico.

Muchos de sus seguidores aprovecharon la ocasión para aclarar dudas sobre varios aspectos de su vida, entre ellos, sobresalió el comentario de una persona que se atrevió a preguntarle sobre el dinero con el que ha pagado sus cirugías.

De inmediato, Tejeiro no dudó en responder. “Yo trabajaba en ‘Padres e Hijos’, si no te acuerdas, y a los 16 años, supuestamente, yo ya creía que podía manejar mi dinero y obviamente con mi dinero me pagué mi cirugía (la liposucción) porque ya trabajaba”.

La actriz también habló sobre su cirugía de senos, asegurando que debió someterse a una reconstrucción, ya que después de practicarse la liposucción sus pechos quedaron caídos.

En cuanto a sus piernas y cola, Lina contó que las mantiene tonificadas haciendo Crossfit.

