"Lo necesitamos sano y salvo en la casa”: esposa del alcalde (e) de El Charco que fue secuestrado

El pasado 24 de abril de 2022, el alcalde encargado de El Charco, David Ureña , fue secuestrado y todavía no se sabe nada de su paradero.

La esposa del alcalde encargado, Cristina Hidalgo, en conversación con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló sobre el secuestro de su marido, quien ya cumple 80 días desaparecido.

Publicidad

“Hasta el momento no sabemos nada de su paradero, no tenemos ninguna información certera, todos son rumores basados en lo que dice la comunidad, pero absolutamente nada de David”, mencionó sobre su paradero.

Según Hidalgo, su esposo fue secuestrado mientras se desplazaba al municipio, el cual solo se puede acceder en lancha.

“Mi esposo fue secuestrado en abril de este año. Llevaba dos meses como alcalde encargado del municipio de El charco. Al lugar solamente se llega por vía fluvial desde el municipio de Guapi. Él tomó esa lancha y saliendo fue interceptado por otra lancha en donde había tres sujetos con pasamontañas, ellos se lo llevaron”, dijo.

Sobre el paradero de David Ureña , las autoridades informaron que posiblemente lo tenían las disidencias de las FARC, pero, hasta el momento, no hay nada confirmado.

Publicidad

Las autoridades me informaron que lo tenía alias “Mayimbú”, al otro día él saca un comunicado y dice que no lo tiene. Da una serie de información, donde involucran a las autoridades y a otros grupos al margen de la ley, pero desmiente la información que me dieron”.

Cristina Hidalgo, quien no sabe nada de su esposo desde hace 80 días, pidió que cualquier información acerca del paradero de David Ureña, sea compartida para dar con su paradero.

Publicidad

“Esa zona del Pacífico es llena de grupos al margen de la ley. Tengo entendido que hay como cuatro grupos, entre ellos las disidencias y los elenos. Pido que el caso de David no se quede así, que por favor nos den algún tipo de información", finalizó.