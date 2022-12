“Los agentes de tránsito son fantasmas en el sur de Cali”: Maurice Armitage

Un fuerte llamado de atención hizo el alcalde de Cali Maurice Armitage a los agentes de tránsito de la ciudad. Según el mandatario local, se están comportando como fantasmas a la hora de regular el tráfico en el sur de Cali, donde se han registrado nuevamente problemas de movilidad por el regreso a clases de colegios y universidades.

Aseguró Armitage que durante un recorrido que hizo en plena hora pico por varias vías del sur no encontró ni un solo agente. “Los agentes no pueden bajar la guardia en el trabajo, hemos metido 100 guardas y vamos a meter 100 más pero es para que presten buen servicio en la ciudad, no es para que se escondan y no esté en las horas que necesitamos que trabajen”, dijo el alcalde.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, 46 agentes fueron dispuestos en los últimos días para ayudar a regular el tráfico en esta zona de la capital del Valle.