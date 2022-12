“Los que votaron por el NO en el fondo quieren el SÍ”: Maurice Armitage

En su condición de víctima, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, no ocultó su tristeza por los resultados del plebiscito con el que se esperaba que se refrendaran los acuerdos entre el Gobierno y las Farc para terminar el conflicto. Sin embargo, aseguró que ganó la democracia, porque libremente los colombianos manifestaron su opinión frente al proceso de paz con esa guerrilla.

“Me da tristeza porque la gente que ha sufrido está muy expuesta. Una cosa es estar uno aquí en la ciudad viviendo tranquilo y otra cosa es la gente del campo que ha sufrido y ha tenido estas inseguridades pero yo espero que con este llamado que nos ha dado esta elección podamos entendernos todos los colombianos”, manifestó Armitage.

De acuerdo con el mandatario, hay que respetar a quienes no estuvieron de acuerdo con el proceso y dice que hay optimismo para alcanzar la paz, pues el país ya dio el primer paso al sacar adelante una negociación para ello.

“Los que votamos por el sí tenemos que aceptar que ganaron los del no y espero que eso nos lleve a podernos entender entre todos, espero que el país tenga una salid a la paz. Los que votaron por el no en el fondo quieren el sí, quieren poner otras condiciones entonces esperemos en que resultan en esas condiciones y que tanto la guerrilla como los del no estén positivos para poder llegar a unos acuerdos”, señaló el Alcalde de Cali.

Maurice Armitage, fue víctima de secuestro por parte de la guerrilla de las FARC en dos ocasiones. Aseguró que los programas de paz y reconciliación que se adelantan por parte de su administración continuarán, abonando terreno para futuros acuerdos con los actores armados del conflicto.