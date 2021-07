Manifestantes comienzan a construir el segundo monumento de Puerto Rellena en Cali

A través de un video, un grupo de manifestantes dio a conocer la instalación de las bases con cemento y varillas para construir un nuevo monumento en el sector de Puerto Rellena, al oriente de Cali.

Este fue el punto más crítico en materia de orden público durante los dos meses de paro nacional, y en medio de las protestas, varias personas se dedicaron a construir un primer monumento de aproximadamente 10 metros de alto.

Se trata de un brazo con la mano empuñada, que sostiene un cartel con la palabra 'Resiste'.

En esta oportunidad, los jóvenes buscan construir una gran olla en honor a la unidad por medio de las ollas comunitarias que se llevaron a cabo en este sector.

"Son los primeros pasos para hacer una bellísima obra. Una gran olla comunitaria como uno de los referentes de este proceso de resistencia y transformación del país", dijo Alfredo Mondragón, líder de la iniciativa.

Sobre el primer monumento, las autoridades fueron claras en confirmar que no iba a ser trasladado o derribado, pero sí sometido a estudios técnicos para verificar que no se corran riesgos. Sobre la segunda construcción, no se ha dejado claro si se otorgaron los permisos, pero se indicó desde Planeación Municipal que se llevará a cabo una visita al sector.

Los líderes de la iniciativa también confirmaron que planean construir dos monumentos más en la zona, al igual que un museo.