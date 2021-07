"No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván Ospina no me deja": gobernadora del Valle

Durante el transcurso del sábado 17 de julio, por lo menos ocho buses escalera ingresaron al departamento del Valle de Cauca, mientras rige el decreto de cierre de fronteras.

Cada chiva transportaba por lo menos 45 personas que integran las comunidades indígenas, que se dirigían a la sede Meléndez de la Universidad del Valle, en donde se adelanta la segunda Asamblea Nacional Popular.

A esta hora se reporta la llegada de por lo menos cinco buses escalera con integrantes de la minga indígena, al departamento del Valle, provenientes del Cauca. Su ingreso está permitido por hacer parte de las excepciones al decreto de cierre de fronteras. #VocesySonidos pic.twitter.com/AXSCYISBRA — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 17, 2021

Un audio de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán se filtró y, a través de él, se refiere a un 'jefe' al que le explica el ingreso de estas comunidades.

"Esos son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios, acuérdate que hay Bolívar, en Jamundí, en Florida, en Candelaria, en la Delfina yendo para Buenaventura", dice la mandataria en el audio.

Igualmente, dijo que no pudo cerrar Cali, por orden del alcalde Jorge Iván Ospina.

"Sí, jefe, lo que pasa es que acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba", agregó Roldán.

Desde la gobernación se aclaró que Roldán le envió el audio a su hijo, Jairo Prado, a quien cariñosamente le llama de esa forma. Al parecer, él compartió el audio de forma inocente sin pensar que lo iban a viralizar.

Estas comunidades tienen permitido el ingreso al departamento por hacer parte de las excepciones. Desde la Universidad del Valle en compañía de estudiantes y manifestantes, planean la jornada de movilización y protesta, del proximo 20 de julio.