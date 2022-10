Más contratos de Alcaldía de Cali y de Emcali, en la mira de la Contraloría General

La Contraloría General de República asumirá directamente la vigilancia sobre los procesos de contratación de la Alcaldía de Cali y Emcali desde el año 2019, atendiendo las denuncias presentadas por ciudadanos durante la audiencia pública del pasado 30 de septiembre.

En la mira de esa entidad están 34 contratos de gran cuantía, entre estos, algunos interadministrativos suscritos por la Alcaldía de Cali con la Imprenta Departamental, Imprectics. Además, la Contraloría anticipó que investigará contratos relacionados con obras de infraestructuras que están inconclusas en el Jarrillón del río Cauca, el alumbrado navideño del año de 2020 y la Feria de Cali de 2020 y de 2021, entre otros.

“Por instrucciones del contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se dispuso una intervención funcional oficiosa para ejercer control fiscal sobre el municipio de Cali y ampliar la actuación sobre Emcali” dice el comunicado de la entidad.

El organismo de control ejercerá competencia prevalente para revisar contratos de la Alcaldía de Cali desde el 2019 por $6.2 billones y la contratación de EMCALI desde el mismo año por $1.7 billones.

De esta manera la Contraloría General de la República desplaza de sus competencias a la Contraloría Municipal de Cali. Este lunes, 24 de septiembre, llegará a la capital del Valle un funcionario de la entidad nacional para liderar la investigación.

Cabe recordar que la Contraloría ya denunció penalmente al exgerente de Emcali por el polémico contrato con AMI.

La denuncia es contra Juan Diego Flórez González, el exgerente general de las Empresas Municipales de Cali, contra otros 9 funcionarios que tuvieron que ver con el polémico contrato de $215.000 millones con la Unión Temporal AMI 2022 y contra el representante legal de ese consorcio Juan Camilo Ossa.

El abogado del exgerente de Emcali, Hernando Morales, le dijo a Blu Radio que no cree que el proceso en la Fiscalía prospere porque el contrato no se ejecutó, no hubo pago al contratista y en consecuencia, según él, no hubo delito.

