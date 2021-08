Más de 7.000 jóvenes se vacunaron contra el COVID-19 este fin de semana en Cali

En Cali se agotaron, durante este fin de semana, las vacunas de Moderna y AstraZeneca que estaban dispuestas para la vacunación contra el COVID-19 de mayores de edad.

Sin embargo, resaltan las autoridades que hubo buena acogida por parte de los jóvenes y más de 7.000 se vacunaron entre sábado y domingo; por ahora quedan alrededor de 16.700 dosis para ellos.

"Durante el fin de semana tuvimos un número de dosis aplicadas en niños de 12 a 17 años, alrededor de los 7.300 biológicos. De los niños de 12 14, estuvieron entre 4.000 y 4.100, una acogida bastante importante", dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

A partir de esta semana y hasta agotar existencias o la llegada de un nuevo lote se vacunarán solo menores de edad.

"Infortunadamente no tuvimos vacunas para los adultos mayores de 18 años, por lo cual hasta que recibamos nuevos biológicos vamos a estar atendiendo en pocos puntos de la ciudad, solo a la población de 12 a 17 años. Seguimos a la espera de segundas dosis de Sinovac y Moderna, que esperamos lleguen en los próximos días", agregó Torres.

Este lunes 30 de agosto están habilitados los siguientes centros de vacunación: Coliseo María Isabel Urrutia y 14 de Calima de 8:00 AM a 3:00 PM; centro comercial Premier Limonar y Ciudadela Nuevo latir de 8:00 AM a 12 PM; Polideportivo Cristóbal Colón y Coliseo José Arlén Carvajal del barrio La Base de 7:00 AM a 4:00 PM y la Universidad Javeriana que atenderá bajo agendamiento.