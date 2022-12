"Me arrinconaron y me dijeron que somos exguerrilleros": indígena sobre choques en el sur de Cali

Integrantes de las comunidades indígenas contaron cómo empezó, lo que aseguran, "fue un ataque armado de la población civil contra ellos".

Publicidad

"Me detuvieron varias camionetas con placas tapadas, me arrinconaron, me insultaron y me dijeron que somos exguerrilleros y que si no salíamos de la camioneta nos iban a picar", dijo Harold Secue, integrante del CRIC .

Revelan videos de personas disparando en la comuna 22 de Cali donde resultaron nueve miembros de la guardia indígena heridos. Una de las víctimas tiene pronóstico reservado. #VocesySonidos pic.twitter.com/MhV3ClSLHS — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 9, 2021

"Los mingueros deciden ir a rescatarme porque estaba en alto riesgo y fue allí cuando hombres dispararon contra la guardia", agregó.

Ante los hechos registrados en la capital de Valle este fin de semana llegó una comisión de paz del Senado de la República, en compañía de delegados internacionales.

Publicidad

Se visitarán los puntos de concentración, la Universidad del Valle y, posteriormente, se reunirán con las autoridades y líderes de las protestas, para buscar soluciones a la crisis.

#Atención

Llega a Cali una comisión de paz del Senado de la República, en compañía de delegados internacionales. Se visitarán los puntos de concentración, la Universidad del Valle y posteriormente se reunirán con las autoridades, para buscar soluciones ante la crisis.#MananasBLU pic.twitter.com/6dUzGWp0q2 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 10, 2021