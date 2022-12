Medico atacado a puños en Tuluá, centro del Valle, dice que teme por su vida

Con temor de lo que le pueda pasar a él y a su familia, el médico Juan Carlos Ramírez, hizo un llamado a las autoridades para que le brinden protección tras ser atacado a puños por un hombre el pasado domingo en el hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Valle.

El profesional de la salud, de 32 años, lleva cinco como médico de este centro asistencial y es la primera vez que sufría golpiza, de la cual afirma, ocurrió producto de un error.

Ramírez asegura que su agresor, el esposo de una de sus pacientes, llegó al hospital asegurando que él la había golpeado.

“La mujer llego con un dolor de espalda. Yo procedí a atender a la paciente con un analgésico mientras se analizaba esa patología lumbar. Las cosas salieron bien y ella fue dada de alta”, cuenta el galeno.

Agregó además que: “pasadas unas horas, el esposo de esta mujer llegó enfurecido preguntando por mí, asegurando que yo le había pegado a ella y se abalanzó a darme puños. Quería matarme”.

Ante esta situación varios compañeros del doctor Ramírez trataron de defenderlo, pero también recibieron algunos golpes.

“Cuando me separaron del señor me sentía muy mal, estaba vomitando y me trataron de estabilizar. Al realizarme un tac cerebral encontraron que tenía una contusión”, indicó el doctor Ramírez.

El médico tiene 25 días de incapacidad pues además le encontraron una desviación en el tabique, lesiones maxilofaciales y dentales, pero, según él, lo más grave es que ahora debe lidiar con un estrés postraumático que empeoró al darse cuenta que un juez de Tuluá decidió dejar en libertad al agresor.

“Al señor me lo encontré en Medicina Legal como si nada, en redes sociales me amenazaron y temo por mi vida. Yo nunca había recibido quejas de nadie, nunca tuve este tipo de problemas”, precisó Ramírez.

Por este caso hay indignación entre el gremio médico de Tuluá y a través de diferentes sindicatos están solicitando que el hombre sea nuevamente capturado y judicializado como corresponde porque lo consideran un peligro para la sociedad.

