“Mi novia no está conmigo por interés, ni por mi fama”: ‘La Liendra’

Al instagramer quindiano Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, al parecer, lo tienen aburrido los comentarios de algunos de sus seguidores que opinan sobre su relación sentimental con Luisa Castro.

La pareja, con varios meses de noviazgo, han compartido videos juntos, e incluso, han viajado a distintas ciudades del país donde Gómez ha sido invitado.

Según ‘La Liendra’, los comentarios en su perfil ya son constantes donde varios usuarios aseguran que Luisa está con él por ‘interés’ y por su fama.

Ante estas afirmaciones, Mauricio publicó

dos historias en compañía de su novia, nacida en Pereira hace 18 años, afirmando que están juntos por amor y no por interés.

“Las personas que dicen que ella está conmigo por fama les doy un consejo: no pierdan su tiempo, no se preocupen, yo sé lo que tengo, yo sé dónde estoy parado. No soy ningún bobo”, dijo ‘La Liendra’.]

Con esto Mauricio busca aclarar su situación amorosa con Luisa y evitar que le sigan

comentando lo mismo en su perfil que ya supera los dos millones de seguidores en Instagram.

