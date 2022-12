Mujer denunció que fue asaltada por un policía activo en el Cauca

Según relata Cesar Andrés Rosero, a su esposa, Mayerlin Valdés Gutiérrez, de 25 años, le robaron el celular en el municipio de Miranda, Cauca. Gracias a la comunidad el delincuente fue capturado y resultó ser un policía activo adscrito a la policía de Medellín.

La mujer entabló la denuncia y misteriosamente, dice su esposo, ella desapareció junto con sus dos hijos minutos antes de la audiencia. Después de 24 horas, apareció en la vía a Roso con sus dos hijos, manifestando que quienes la retuvieron hicieron referencia al robo.

“Veníamos con el proceso contra el policía que le robo el celular y debido a eso fue que se presentaron los inconvenientes. Ella dice que la abordaron tres sujetos en una camioneta y eso fue el día en el que ella tenía que presentarse en la Fiscalía. Cuenta que siempre estuvo en la camioneta donde la transportaron y vio que entraron a un garaje, no especifica más porque en la oscuridad no podía ver y simplemente le dijeron que por qué no se quedaba callada”, contó Rosero.

Manifestó el esposo de la mujer, que entablaran otra denuncia aparte de la que ya hicieron por el hurto, esta vez la harán por la desaparición de ella y sus dos hijos. “Aparte de la denuncia que tenía con el señor activo que está en la Policía se puso otra denuncia por la perdida y que justo fue el día en que ella tenía que declarar en contra de él”, dijo.

Hasta el momento ni la Policía del Cauca ni de Medellín se han pronunciado sobre el hecho.