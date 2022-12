Mujeres venezolanas denuncian acoso sexual por parte de algunos caleños

“Mami, ¿usted cuánto cobra?”, “Está muy rica, yo me la llevo para la casa”, “Vea, ‘veneca’, ¿cómo es para aquello?”, estas son algunas de las palabras que tienen aburridas a las mujeres venezolanas que llegan a Cali producto de la crisis económica en su país.

Según estas mujeres, si bien en la capital del Valle han encontrado el brazo solidario de la ciudadanía, también se han chocado con la vulgaridad de algunos hombres que les dicen palabras con un alto contenido sexual.

“Salimos a las calles a vender dulces para ayudarnos a sobrevivir y algunos señores se detienen para ofrecernos sexo, nos dicen palabras groseras y hasta nos agarran la mano”, afirmó una de las mujeres a BLU Radio.

Pero no solamente son vulgaridades a lo que ellas están sometidas, hay personas que han ido más allá hasta hacerles ofertas con fines de explotación a la prostitución.

Alegan que su condición de migrantes no debería generar este tipo de reacciones en los hombres caleños.

“Aquí, gracias a Dios, no nos ha faltado comida, los caleños son muy solidarios, sin embargo, los hombres vulgares creen que porque nos ven así, en la calle, tienen derecho a abusar de nosotros y faltarnos al respeto”, precisó la mujer.

“He escuchado a varios hombres decirme que me vaya para la casa de ellos, que no me faltará nada, que lo tendré todo”, añadió.

Este tipo de actitudes ha desencadenado intentos de riñas entre quienes hacen la oferta y los hombres que acompañan a las venezolanas. La mayoría de casos se presenta en andenes y semáforos donde se han asentado las familias del vecino país.

Por su parte Héctor Hugo Montoya, Personero de Santiago de Cali, dijo que se han tomado las denuncias y que se investigan redes de prostitución que estarían ofreciendo este tipo de empleos a las venezolanas.

“Hemos recibido varios casos y los rechazamos. Cabe recordar que eso es un delito que tiene una pena drástica. La explotación sexual y la trata de personas no se debe permitir”, dijo Montoya.

Por su parte el alcalde de Cali, Maurice Armitage, indicó que la situación de los venezolanos le preocupa, por lo que se gestiona la creación de un albergue con ayuda internacional pues esta situación humanitaria se debe atender en todos los niveles.

“Queremos hacer un sitio de refugiado para los venezolanos y así poderles dar una oportunidad de vida. No queremos que estén deambulando, sino que los podamos tener con alimentación y posibilidades médicas”, dijo Armitage.

Las mujeres venezolanas pidieron a las autoridades acompañamiento y a la ciudadanía no tener actos vulgares y xenófobos pues dicen que su estadía en la ciudad no es por gusto, sino por necesidad.