¡No da más! hospital de Jamundí solo atenderá urgencias por deudas de las Eps

La crisis en la salud tiene preocupados a los habitantes de Jamundí, sur del Valle, debido al anuncio que hizo la gerencia del Hospital Piloto de ese municipio de solo atender emergencias vitales.

Esto se debe a las millonarias deudas que tienen las Eps: Coomeva, S.O.S, Comfenalco y la Nueva Eps, que ya supera los 3.308 millones de pesos por servicios prestados a sus afiliados.

La decisión afecta a los más de 120.000 habitantes del municipio quienes no podrán desde este jueves sacar otras citas que no podrán ser atendidos a no ser que sea de urgencia.

Según la gerente de la entidad, Ligia Elvira Viáfara, ya se presentan atrasos en el pago de nómina de trabajadores, igualmente de proveedores y otros servicios que garantizan la operación de la institución médica.

“Lamento decirle a la comunidad que no soporto trabajar fiado, que ya no puedo más. Cuando uno empieza a tocar el bolsillo de los trabajadores y a no pagar oportunamente, inmediatamente pierde la operación pierde la calidad, y yo no puedo seguir resistiendo”, precisó Viáfara.

Actualmente, el hospital presta servicios de medicina interna, ginecología, obstetricia, cirugía y pediatría. Sin embargo, por la crisis financiera ahora los afiliados a estas Eps deberán buscar atención en otras Ips habilitadas en el municipio.