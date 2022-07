"No respetaron ni a los niños": sobreviviente de masacre en resguardo indígena de Tumaco, Nariño

Blu Radio conoció el relato de uno de los cuatro sobrevivientes de la masacre del resguardo indígena de la comunidad Awá, Inda Sabaleta, zona rural de Tumaco , en el pacifico nariñense, quien aseguró que alias 'Marihuano', comandante del grupo 'Los Contadores', disparó indiscriminadamente contra la humanidad del gobernador suplente, Juan Orlando Moreano, y dos coordinadores de la guardia indígena que se encontraban con él.

La reunión donde habían más de 40 personas ya había terminado, según relató: “Ellos nos estaban esperando a la salida del salón”, dijo el testigo, tras advertir que le preguntó a uno de los integrantes de la guardia indígena porqué esas personas estaban armadas y qué estaban haciendo allá. Luego, dice, en cuestión de segundos comenzó la balacera.

Publicidad

"Recuerdo que el gobernador suplente Moreano ya se estaba subiendo a la camioneta cuando fue llamado por alias 'Marihuano', que le gritó venga hasta acá y de una le disparo en cinco oportunidades, no dijo nada más, y cuando Óscar Moreano, otra de las víctimas y quien era uno de los escoltas del gobernador intentó protegerlo, también le dispararon sin misericordia", contó.

"Cuando vimos lo que le sucedió al gobernador suplente Juan Orlando, nos bajamos del carro y con otros compañeros de la guardia indígena comenzamos a atacarlos con los batones pero ellos disparaban, fueron momentos muy dramáticos, se escuchaban gritos de personas mayores y de los niños que trataban de esconderse en las casas vecinas", prosiguió.

"Ellos no respetaron ni a los niños que estaban en ese lugar, habían decenas de menores de edad y personas de la tercera edad, los disparos iban contra todos los que se movían", manifestó el testigo, agregando que cuando vieron que el gobernador y los dos indígenas cayeron al piso, empuñaron sus bastones de mano y comenzaron a enfrentarse contra los agresores que, en ese momento, eran únicamente cinco, pero que cuando se vieron rodeados por la guardia indígena llamaron refuerzos y llegaron otros cinco hombres armados con pistolas y fusiles.

"Vi a los tres compañeros en el piso ya muertos, otros cuatro, entre ellos y yo, resultamos heridos, pero la comunidad seguía enfrentando a los hombres armados que disparaban sin contemplación alguna", añadió.

Publicidad

"No enfrentamos con los batones que son hechos de madera, pero ante las balas no podíamos hacer nada", precisó el sobreviviente, quien siguió con su relato manifestando que estaba ya subiéndose a la camioneta cuando escuchó los primeros disparos, instante en el que, dice, no dudó un solo instante para bajarse y tratar de ayudar al gobernador suplente aunque, manifestó, ya era tarde porque él estaba muerto.

"El ataque duró unos diez minutos, nos dispararon en varias ocasiones, todos corrían de un lado a otro, la guardia indígena tenía cercados a los atacantes, pero estos no paraban de disparar. Fue un milagro que no se hayan registrado más muertos, porque los hombres vestidos de civil nunca dijeron nada, solo abrieron fuego contra la multitud", relató.

Publicidad

"Cuando estábamos casi por capturar a los atacantes, sintió un fuerte dolor en la piel y de inmediato corrió a salvar a una niña de unos cinco años de edad que quedó atrapada en medio del ataque", recordó la persona, agregando que no pudo más porque, de inmediato, se dio cuenta que había sido herido en una de sus piernas, por lo que debió abordar un moto-taxi que la trasladó hasta el puesto de salud de Llorente, donde recibió la atención médica antes de ser remitida a un hospital en Tumaco.

Lea también:

"Orlando Moreano sí había sido amenazado hace dos meses en público por el grupo 'Los Contadores', pero nadie sabe porqué, ni mucho menos que problema había tenido con estas personas", dijo el testigo, quien indicó que el líder indígena siempre se había caracterizado por pedir respeto por su comunidad.

Afirmó también que pasados los diez minutos los hombres armados huyeron en varias motocicletas y ya más tarde apareció el Ejército.

Publicidad

Luz Dary Pay, esposa del gobernador suplente asesinado, indicó que las amenazas contra Orlando se incrementaron desde hace varios meses y le pidió que se retirara y que se fueran de la región, pero el líder indígena manifestaba que si tenía que morir por defender a su comunidad, que así sería, pero que él no iba a dejar solo a las autoridades indígenas ni mucho menos a los comuneros.

Por su parte, Rider Pay, consejero mayor de la unidad de los pueblos Awá, manifestó su rechazo a esta primera masacre directa contra las autoridades indígenas. Dijo que esto es culpa del Gobierno Nacional, porque nunca cumplió con los pactos de seguridad firmados con la comunidad y que, por el contrario, los abandonó a su propia suerte.

Publicidad

Después, Ejército y Policía retomaron el control de la zona, a la vez que un fiscal especializado asumió las investigaciones para determinar los móviles que produjeron esta masacre contra la comunidad indígenas de los Awá.

Escuche más noticias: