"No vamos a participar en la Feria de Cali": Asociaciones de Cantantes y Músicos de salsa

Este viernes, decenas de artistas llegaron a las instalaciones de la secretaría de Cultura de Cali, para exigir un cambio en la forma de convocatoria que se implementó este año para participar en la Feria de Cali. Aseguran que proceso limitaría la cantidad de cupos para las presentaciones.

Además, estos artistas aseguran que los requisitos en esta versión serían inalcanzables, y que los pagos estipulados por la administración distrital serían bajos a comparación de la carga laboral.

"No vamos a participar en la Feria de Cali, debido a que las condiciones no son adecuadas, son indignas, injustas, intransigentes y dejarían por fuera a muchos músicos. Por lo que preferimos que no va nadie si no cambian este sistema", aseguró Carlos Romero, presidente de la Asociación de Cantantes de Salsa.

La mayor molestia de las agrupaciones radica en el cambio del contratante de la Feria. Históricamente, Corfecali era el encargado de acordar de manera directa con los artistas sus presentaciones, pero este año, la responsabilidad se trasladó a la Secretaría de Cultura, la cual abrió una convocatoria pública a través de la plataforma 'Estímulos'.

Publicidad

"No hay oportunidad de negociación, te eligen o no. Aparte de eso, hay cupos para 111 orquestas, y son 350 marcas las que hay disponibles, menos de la mitad son las que tendrían oportunidad", añadió Romero.

De igual forma, manifiestan que la convocatoria estaría dándole prioridad y mayor participación a agrupaciones internacionales, sin tener en cuenta el talento local.

“Que se dignifique al artista local porque siempre tienen prioridad con los artistas extranjeros, pero resulta que es la Feria de Cali, no la de Puerto Rico ni la feria de Cuba”, dijo Karen Valencia, conocida como la negra de la salsa.

Publicidad

Con esta decisión serían alrededor de 165 orquestas las que no participarán en la feria de Cali, además de 2.000 cantantes, bailarines, músicos quienes podrían perder su mayor fuente de ingresos del año.

Por su parte, la secretaría de Cultura de Cali, hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.

Le puede interesar: