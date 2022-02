"Nunca conocí a 'Matamba' ni al coronel González del Río": excandidato a la Alcaldía de Policarpa

"Nunca recibí un solo peso, ni mucho menos hubo ofrecimiento alguno para financiar la campaña a la alcaldía de Poliarca en el norte de Nariño en el 2019 por parte de grupos armados ilegales", dijo, en dialogo exclusivo con BLU Radio, el excandidato Eduard Rojas López, cuyo nombre fue mencionado en los chats y llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía General de la Nación al coronel Robinson González del Río y alias 'Matamba'.

El líder político aseguró, que desde que comenzó su campaña política para llegar a la Alcaldía de Policarpa, los grupos armados ilegales que operan en esa zona del Bajo Patia le prohibieron hacer cualquier tipo reunión proselitista, razón por la cual no entiende porque ahora su nombre aparece en esas conversaciones.

“No estoy huyendo, he tomado las precauciones del caso porque mi vida y la de mi familia este inminente peligro, estoy dispuesto a contestar las preguntas que haga la Fiscalía, pero no puedo estar tranquilo hasta que este caso no sea totalmente esclarecido", precisó Rojas.

"Soy el primero en estar sorprendido porque ni nombre parece en esas conversaciones, nunca hubo emisarios por parte de las personas hoy capturadas, no sé qué paso porque me quieren empañar ni nombre y hacerme daño", añadió Rojas.

De acuerdo con Rojas, los lideres sociales y campesinos de Policarpa, lo conocen y son testigos que siempre ha trabajado por la comunidad y que jamás ha tenido nada que ver con grupos armados ilegales, directa o indirectamente, y nunca ha tenido compromisos. Por eso, exigió que quienes lo nombraron digan que están buscando con esas "falsas afirmaciones".

Para nadie es un secreto que, en la zona rural de Policarpa, en el norte de Nariño, en el sector de la cordillera, especialmente en el Bajo Patia, desde hace 30 o mas años la ley la aplican grupos armados ilegales que llegan a la región atraídos por los cultivos de hoja de coca y la comunidad que vive de esa economía ilegal no puede hacer nada porque esos cultivos ilícitos son su único sustento.

"Nunca tuve contacto directo o indirecto con el coronel González del Río ni mucho menos con alias 'Matamba', nunca los conocí, jamás hablé con ellos, mi campaña en esa zona se limitó a dos o tres reuniones con líderes comunitarios y campesinos que me estaban ayudando en veredas y corregimientos del Bajo Patia, una zona altamente abandonada por el estado", insistió Rojas.

"El grupo armado ilegal que para el 2019 dominaba la zona me prohibió ir a la región porque me señalaban que era el candidato de la entonces alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, y decían que por culpa de ella la fuerza pública había dado duros golpes al narcotráfico, entonces me declararon objetivo militar para ellos", señaló el líder político.

Rojas señaló también que espera que la justicia agilice las investigaciones que permitan establecer quiénes, según él, están mintiendo.

"Después de casi 20 años de servicio a la comunidad recorriendo las veredas y corregimientos nunca tuve problemas con los grupos armados ilegales, porque jamás. Siempre hablo con la comunidad y son los líderes comunitarios quienes se encargan de la seguridad de quienes hacemos política en esas regiones, donde nunca el estado ha invertido en programas sociales, ni educación, salud ni infraestructura", concluyó.

