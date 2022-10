Ordenan evacuar Palacio de Justicia de Buga porque su estructura se cae a pedazos

Con 28 guardas se sostienen parte de la estructura del segundo piso del Palacio de Justicia de Buga, Valle, debido a la aparición de fisuras.

Por el deterioro de la infraestructura, las autoridades ordenaron evacuar en las últimas horas seis despachos de magistrados, pero los trabajadores de la rama judicial que aún permanecen allí temen que la estructura colapse en cualquier momento.

“Nos informaron que había una falla estructural, ayer jueves 16 de marzo no visitó un ingeniero e informó que no observaba problemas de cimentación y que lo que las grietas que se observan son fisuras de mampostería que no coloca en riesgo la estructura, pero si no está en riesgo, ¿Por qué no quitan las guaduas? Nos respondió que las guaduas tenían que permanecer por seguridad, así que queda esa duda”, manifestó Carlos Rivera, juez del Palacio de Justicia de Buga.

El edificio tiene por lo menos 400 años de antigüedad, y según los trabajadores del palacio, nunca se le ha hecho reforzamiento estructural.

Los jueces pidieron al Consejo Superior de la Judicatura tomar cartas en este asunto.